Греція висилає 12 російських дипломатів

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Міністерство закордонних справ Греції оголосило 12 співробітників дипломатичних і консульських представництв РФ персонами нон грата. Генеральний секретар Служби вже поінформував посла росії про це рішення.

Рішення прийнято відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Масово вислали російських дипломатів, шпигунів і співробітників посольств Португалія, Румунія, Литва, Данія, Словаччина, Словенія, Франція, Німеччина, Швеція, Італія, Іспанія, Латвія та Естонія. Країни Балтії навіть закрили консульства росії.