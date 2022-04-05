Нацгвардія взяла під охорону Чорнобильську АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Михайло Палінчак / Петро Порошенко / Flickr
Національна гвардія взяла під охорону Чорнобильську атомну електростанцію. Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів.
Збройні сили ще мають перевірити безпеку майданчика та його транспортну інфраструктуру, а також перевірити радіаційний стан приміщень і обʼєктів станції, де перебували окупаційні війська рф, які повністю нехтували правилами радіаційної безпеки.
Також необхідно провести ротацію персоналу зміни, який перебуває на майданчику. Це 46 добровольців-працівників, які вирушили на майданчик ЧАЕС 20 березня, а також 13 працівників, які перебувають на робочих місцях від самого початку окупації станції — вже близько 1 000 годин.
- Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію, Прип’ять і зайняли Зону відчуження у перший день війни, 24 лютого. 31 березня окупанти почали залишати Чорнобильську АЕС і місто Славутич, яке вони тримали в облозі. По собі вони лишили окопи і сміття, а також розграбували ЧАЕС і готель поряд. ЗСУ взяли під контроль Припʼять і ділянку кордону з білоруссю 3 квітня.