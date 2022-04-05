Голова ЦПК Шабунін розкритикував відключення від мовлення телеканалів «Еспресо», «Прямий» і «5 канал»

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Олександр Синиця / УНІАН

Керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін розкритикував відключення цифрового мовлення телеканалів «Еспресо», «Прямий» і «5 канал», назвавши це дуже поганим кроком Офісу президента.

Про це він написав у Facebook.

«Саме так починалася путінська цензура в медіа. Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував, і це самодіяльність Єрмака [голова Офісу президента] і ко», — заявив він.

Шабунін акцентував на тому, що така ситуація погано виглядає на тлі, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі «рулить російський чорт [Олег] Татаров», який, за його словами, допоміг утекти з України підозрюваному у держзраді Віктору Медведчуку і колишньому заступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову.

Редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко також заявив, що відключення цих телеканалів — це політична цензура.

Що сталося?

У понеділок, 4 квітня, телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» заявили у відкритому листі, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення вимкнув їхнє мовлення. Наразі вони доступні лише на YouTube. Журналісти каналів заявили, що рішення було прийнято Офісом президента. Вони вважають його незаконним, оскільки «не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ уночі відключати телеканали від мовлення». Журналісти вимагають негайно відновити мовлення.

Нацрада з телерадіомовлення жодного рішення не публікувала. Президент Володимир Зеленський і його Офіс на заяву поки не відреагували.