Українська розвідка оприлюднила список російських військових з 64 ОМСБр, причетних до злочинів у Бучі
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії рф, які скоїли воєнні злочини в Бучі Київської області.
Про це ГУР МО України повідомило у своєму Facebook.
Документ налічує 87 сторінок. У цьому списку — прізвища, дати народження, паспортні дані та звання окупантів.
Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав російські частини та підрозділи, які вчиняли воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені:
- 64 мотострілецька бригада 35 армії;
- 5 танкова бригада 36 армії східного військового округу;
- 331 десантний полк 98 дивізії;
- 137 десантний полк 106 дивізії,
- 104 і 234 десантно-штурмові підрозділи 76 дивізії;
- 14 і 45 гвардійські бригади спеціального призначення;
- 63 полк росгвардії;
- 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти тихоокеанського флоту.