У Maxar оприлюднили супутникові фото братської могили у Бучі

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Опубліковані знімки братської могили в Бучі, виритої на території церкви Андрія Первозванного.

Знімки зробили супутники компанії Maxar Technologies. Їх опублікував кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер.

На супутникових знімках видно траншею довжиною 45 футів (13,7 метра).

Також Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки розкопок братської могили на території церкви Андрія Первозванного були помічені ще 10 березня.

Учора ввечері генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що зі звільненої території Київської області вивезли вже 410 тіл убитих мирних мешканців.

А радник глави Офісу президента Олексій Арестович уже назвав російські частини та підрозділи, які вчинили воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені.