Bloomberg: Країни НАТО розділилися щодо того, чи варто вести діалог з путіним про врегулювання війни в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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NATO / Flickr
Країни НАТО розділяються щодо того, чи варто вести діалог із президентом росії путіним про врегулювання ситуації в Україні.
Про це пише Bloomberg.
Франція та Німеччина, зокрема, виступають за діалог. Вони вважають, що потрібно якнайшвидше домогтися припинення вогню і потім виведення російських військ з України.
Інші члени НАТО впевнені, що діалог Парижу та Берліну з москвою є контрпродуктивним і може зіграти на руку путіну. Такої думки дотримуються Велика Британія, Польща та низка країн Східної та Центральної Європи, за винятком Угорщини.
Раніше в інтервʼю The Economist президент Володимир Зеленський розділив країни НАТО на п’ять таборів (за рівнем допомоги Україні) і розповів, що Євросоюз повʼязує ембарго на російські газ і нафту з можливим застосуванням хімічної зброї в Україні.