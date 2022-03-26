Голова Одеської райради: Діяльність фракції ОПзЖ в Одеській районній раді зупинена

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Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко повідомив, що на його імʼя надійшла заява від депутатської фракції «Опозиційна платформа — За життя» в Одеській районній раді — про зупинення діяльності фракції в повному складі.

Раніше зі складу «Опозиційної платформи — За життя» у Верховній Раді вийшли нардепи Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз і Наталія Приходько.

20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України на період воєнного стану призупинила діяльність низки партій, які мають звʼязки з рф. Серед цих партій є «Опозиційна платформа — За життя» та «Партія Шарія».