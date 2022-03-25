Північна Корея заявила про запуск балістичної ракети, яка здатна доставити ядерну боєголовку в США

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Loco Steve / Flickr

Північна Корея заявила, що за наказом Кім Чен Ина провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwangsong-17, яка здатна нести ядерну боєголовку і, нібито, знищити будь-яку ціль у США.

Про це пише Kyodo з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Запуск відбувся 24 березня. За ним спостерігав лідер КНДР, який заявив, що теперь його країна «повністю готова до тривалої конфронтації з американськими імперіалістами».

За даними держЗМІ, Hwangsong-17 була запущена з міжнародного аеропорту Пхеньяна. Вона піднялася на максимальну висоту у 6 248 км і пролетіла відстань 1 090 км, після чого упала у Японському морі. Її політ тривав 67 хвилин.