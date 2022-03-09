Україна отримала ще дві медалі на Паралімпійських іграх
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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China News Service / Contributor
На пʼятий день Паралімпійських ігор Україна отримала ще дві медалі — у різних класах лижних гонок у спринті вільним стилем.
Срібло отримала Оксана Шишкова (із порушенням зору, її супроводжував Андрій Марченко), а бронзу — Григорій Вовчинський (має ураження опорно-рухового апарату, змагався стоячі).
Загалом Україна має 19 медалей: 6 золотих, 8 срібляних та 5 бронзових і перебуває на третьому місці у загальному заліку (перед нею іде Китай та Канада).
- На зимовій Олімпіаді Україна здобула лише одну медаль — срібло виборов майстер фрістайлу Олександр Абраменко — і посіла 25 місце у медальному заліку.
- Переможницею Олімпіади у Пекіні стала збірна Норвегії. Вона здобула 37 медалей, з яких 16 золотих. На другому місці — Німеччина (27 медалей, 12 золотих), а на третьому — Китай (15 медалей, 9 золотих). Також до першої п’ятірки увійшли США (25 медалей, 8 золотих) і Швеція (18 медалей, 8 золотих).