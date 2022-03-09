Україна отримала ще дві медалі на Паралімпійських іграх

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China News Service / Contributor

На пʼятий день Паралімпійських ігор Україна отримала ще дві медалі — у різних класах лижних гонок у спринті вільним стилем.

Срібло отримала Оксана Шишкова (із порушенням зору, її супроводжував Андрій Марченко), а бронзу — Григорій Вовчинський (має ураження опорно-рухового апарату, змагався стоячі).

Загалом Україна має 19 медалей: 6 золотих, 8 срібляних та 5 бронзових і перебуває на третьому місці у загальному заліку (перед нею іде Китай та Канада).