Україна за один день Паралімпійських ігор виграла 9 медалей і перебуває на другому місці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Michael Steele / Getty Images
Україна за четвертий день Паралімпійських ігор, що проходять у Пекіні, отримала девʼять нагород. Усі вони — у різних класах біатлонних гонок на 10 км.
Українці здобули два золота, чотири срібла та три бронзи. Загалом усього Україна має 17 медалей: 6 золотих, 7 срібляних та 4 бронзові.
- На Олімпіаді Україна здобула лише одну медаль — срібло виборов майстер фрістайлу Олександр Абраменко — і посіла 25 місце у медальному заліку.
- Переможницею Олімпіади у Пекіні стала збірна Норвегії. Вона здобула 37 медалей, з яких 16 золотих. На другому місці — Німеччина (27 медалей, 12 золотих), а на третьому — Китай (15 медалей, 9 золотих). Також до першої п’ятірки увійшли США (25 медалей, 8 золотих) і Швеція (18 медалей, 8 золотих).