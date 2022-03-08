Україна за один день Паралімпійських ігор виграла 9 медалей і перебуває на другому місці

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Україна за четвертий день Паралімпійських ігор, що проходять у Пекіні, отримала девʼять нагород. Усі вони — у різних класах біатлонних гонок на 10 км.

Українці здобули два золота, чотири срібла та три бронзи. Загалом усього Україна має 17 медалей: 6 золотих, 7 срібляних та 4 бронзові.