Сапера Віталія Скакуна посмертно нагородили званням Героя України. Президент підписав указ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 74/2022 про присвоєння звання Героя України саперу, матросу Віталію Скакуну (посмертно).
Його нагородили «за визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».
«Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст», — сказав Зеленський.
Віталій Скакун загинув 24 лютого 2022 року під час підриву Генічеського мосту, який було здійснено задля зупинення просування танкової колони російських військ.