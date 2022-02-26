Всі обʼєкти критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі. Місто готове до оборони

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Oleg Sidorenko / Flickr

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що всі обʼєкти критичної інфраструктури міста працюють. Міський голова просить киян зберігати витримку та залишатися вдома чи в укриттях.

«Всі обʼєкти критичної інфраструктури міста працюють. Громадський транспорт зараз не працює. Метро — теж. Підземні станції метрополітену працюють у режимі укриття. Ніч теж буде складною. Війська все одно рвуться до Києва», — йдеться у зверненні.

У місто ворог не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і тероборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки.

Росія обстрілює житлові квартали в столиці України, в містах і селищах нашої держави. В Києві, від початку атаки на столицю, загинули або померли шість мирних жителів, зокрема дитина. Також померли 14 військових і бійців теробони.

Поранена 71 людина, з них 25 цивільних.

Також Кличко нагадав, що для захисту жителів та їхньої безпеки була вимушено запроваджена комендантська година, яка триватиме до 28 лютого, 08:00 години ранку.

«Наразі рух власним транспортом, крім як за спецперепусткою, заборонено. Громадянські особи, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години без спецперепустки, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога», — сказав мер.

За словами Кличка, у разі оголошення повітряної тривоги люди можуть вийти з будинків, щоб пройти в найближче укриття. «Прошу всіх зберігати витримку. І залишатися вдома або в укриттях. Разом вистоїмо! Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, майбутнє своєї держави», — резюмував мер.