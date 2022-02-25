Володимир Зеленський закликав президента Росії Путіна сідати за стіл переговорів

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Президент Володимир Зеленський вийшов із черговим зверненням до народу України. Він закликав голову РФ Володимира Путіна «сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

Він також звернувся до Збройних сил: «Стійте міцно — ви все, що ми маємо, ви все, що захищає нашу державу».

Президент засудив недостатні дії союзників: «Як нам захищати себе, коли ви так повільно допомагаєте Україні?» Він вимагає анулювати візи росіянам, відключити РФ від системи SWIFT і приректи Росію на повну ізоляцію.