Держінспекція з ядерного регулювання: Рівень радіації в зоні відчуження міг підвищитися через рух військової техніки
- Автор:
- Олег Панфілович
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У зоні відчуження підвищився рівень гамма-випромінювання після того, як там точилися бої між українськими військовими та російською армією.
Про це пише Державна інспекція ядерного регулювання України.
«Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру повʼязують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу. Стан ядерних установок та інших обʼєктів ЧАЕС — без змін», — повідомила інспекція.