У Генічеську підтвердили, що російські війська захопили місто. РФ контролює частину Херсонської області
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Генічеську повідомили, що російські війська захопили місто. Російські війська контролюють частину Херсонської області.
Про це повідомив мер міста Олександр Тулупов у коментарі Укрінформу та Херсонська ОДА у своєму Facebook.
«Так, правда [у місті російські війська]. Я перейшов з міської ради в адміністрацію, з головою районної ради ми тут знаходимося, заступники мої у міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Все оточили», — розповів Тулупов.
Він заявив, що посадовці не зазнали жодного насильства. Росіяни сказали йому, щоб його підлеглі забезпечували життєдіяльність міста.
У Херсонській ОДА розповіли про поточну ситуацію в області. Росіяни захопили Генічеськ та Нову Каховку. Також російські військові стоять на Каховській ГЕС та контролюють переправи через Північно-Кримський канал.
Крім цього, росіяни захопили місто Олешки і контролюють міст через Дніпро.
Унаслідок наступу в області загинули 13 людей, з них 11 — військові ЗСУ.