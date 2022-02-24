В Одеській області та Броварах назвали кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Одеської ОДА
У Броварах та Одеській області назвали кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів. Росія продовжує обстрілювати українську територію.
Про це повідомили в Одеській ОДА і мер Броварів Ігор Сапожко в коментарі «Суспільному».
За словами Сапожка, у Броварах унаслідок обстрілу загинули шестеро людей, ще 12 отримали поранення. Наразі поранені перебувають у лікарнях.
Водночас в Одеській ОДА розповіли, що внаслідок обстрілу військової частини у селі Липецьке загинули 18 людей — 8 чоловіків і 10 жінок. З-під завалів витягли шістьох людей, одна людина з врятованих померла в лікарні.