Офіс президента: Від обстрілів російської армії загинули понад 40 українських військових

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Унаслідок атаки російської армії загинули щонайменше 40 українських військових.

Про це на брифінгу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, переважна більшість втрат — серед прикордонників, які першими прийняли на себе удар. Військові загинули внаслідок ракетних ударів.

Арестович додав, що інформація узагальнюється, загалом, за його словами, російська армія очікувала більших втрат. Серед цивільного населення втрати — «до десятка», пояснив Арестович.