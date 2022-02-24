Україна закрила небо для польотів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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William Hook / Unsplash
Україна закрила небо для польотів на невизначений термін
Про це повідомив Украерорух.
«Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України зупиняється», — йдеться в повідомленні.
Літаки зараз летять в обхід України.
- Уранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив із промовою, в якій оголосив про початок вторгнення — військової операції на Донбасі. Цьому передувало звернення ватажків «Л/ДНР» до Путіна з проханням ввести війська.