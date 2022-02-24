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Україна закрила небо для польотів

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

William Hook / Unsplash

Україна закрила небо для польотів на невизначений термін

Про це повідомив Украерорух.

«Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України зупиняється», — йдеться в повідомленні.

Літаки зараз летять в обхід України.