ВАКС засудив ексзаступника міністра з питань ТОТ Гримчака до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Прокопенко Олександр / УНІАН
Вищий антикорупційний суд засудив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у вимаганні хабаря та шахрайстві.
Про це пише Центр протидії корупції.
Гримчака взяли під варту одразу в залі суду. У строк його ув’язнення зарахують той період, який він пробув у СІЗО. Гримчака зобов’язали виплатити понад 200 тисяч гривень судових витрат, а також ще компенсувати на вимогу прокурора понад 938 тисяч гривень.
Наразі вирок суду ще не набув чинності. Захист має право протягом 30 днів подати апеляцію.
Справу проти ще одного фігуранта — колишнього помічника Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка — закрили під час розгляду через смерть обвинуваченого.
- Правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні $1 мільйона хабаря за вплив на суддів і чиновників Міністерства культури. Затримання відбувалося «на гарячому» — під час нібито отримання Гримчаком частини хабаря. Разом з ним затримали його помічника.
- 16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід, але суд припустився низки помилок, тому засідання довелося проводити ще раз. 17 серпня суд знову з помилками обрав запобіжний захід — 60 днів арешту з можливістю застави у 6 мільйонів гривень.
- У кінці жовтня стало відомо, що Генпрокуратура перекваліфікувала підозру Гримчаку, а 20 грудня ВАКС утричі зменшив йому заставу.
- У травні 2020 року Гримчак повідомив, що НАБУ закрило справу проти нього за відсутністю складу злочину. У бюро повідомили, що йдеться про провадження щодо недостовірного декларування майна, яке відкрили за зверненням НАЗК, і там «справді не знайшли складу злочину». Але інші справи залишилися.