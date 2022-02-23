ВАКС засудив ексзаступника міністра з питань ТОТ Гримчака до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

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Прокопенко Олександр / УНІАН

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у вимаганні хабаря та шахрайстві.

Про це пише Центр протидії корупції.

Гримчака взяли під варту одразу в залі суду. У строк його ув’язнення зарахують той період, який він пробув у СІЗО. Гримчака зобов’язали виплатити понад 200 тисяч гривень судових витрат, а також ще компенсувати на вимогу прокурора понад 938 тисяч гривень.

Наразі вирок суду ще не набув чинності. Захист має право протягом 30 днів подати апеляцію.

Справу проти ще одного фігуранта — колишнього помічника Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка — закрили під час розгляду через смерть обвинуваченого.