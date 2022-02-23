Поліція порушила справу через надання співачкою Alina Pash підробленої довідки про поїздку до Криму

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Поліція порушила справу через надання співачкою Alina Pash під час нацвідбору на «Євробачення» підробленої довідки про поїздку до окупованого Криму. Через це її дискваліфікували з конкурсу.

Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит УНН.

«Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу», — зазначили у поліції.

Через цю підроблену довідку співачку дискваліфікували з Нацвідбору, хоча вона перемогла на ньому. Але через підозри у підробці «Суспільне» не поспішало укладати з нею контракт.