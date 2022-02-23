Поліція порушила справу через надання співачкою Alina Pash підробленої довідки про поїздку до Криму
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Поліція порушила справу через надання співачкою Alina Pash під час нацвідбору на «Євробачення» підробленої довідки про поїздку до окупованого Криму. Через це її дискваліфікували з конкурсу.
Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит УНН.
«Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу», — зазначили у поліції.
Через цю підроблену довідку співачку дискваліфікували з Нацвідбору, хоча вона перемогла на ньому. Але через підозри у підробці «Суспільне» не поспішало укладати з нею контракт.
- У Нацвідборі на «Євробачення-2022» перемогла Alina Pash. На тлі цього спалахнув скандал через поїздку співачки до окупованого Криму, а деякі активісти звинуватили її в симпатії до Росії через світлини з Москви. Гурт Kalush посів у Нацвідборі друге місце.
- Наступного дня на телеканалі «Суспільне» оприлюднили відповіді від Державної прикордонної служби щодо поїздки співачки Alina Pash в анексований Крим. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ. Однак згодом у соцмережах з’явилися підозри, що надана нею довідка є підробленою. Тому «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням підтвердити її справжність. У ДПСУ підтвердили, що таку довідку не видавали, а саме відомство зберігає інформацію лише протягом пʼяти років.
- У команді співачки повідомили, що довідку отримав член її команди, але там не дізнавалися, у який спосіб. Через цей скандал Alina Pash повідомила, що розірвала відносини зі своїм директором. Натомість на «Євробачення-2022» поїде гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце.