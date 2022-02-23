«Немає підстав для тривоги». СБУ прокоментувала введення надзвичайного стану в Україні

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СБУ

Служба безпеки України заявила, що введення надзвичайного стану дозволить ефективніше захистити країну від загрози вторгнення. Громадян закликають до спокою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві заявили, що ситуація потребує єдності та зусиль в умовах гібридної війни з Росією. Режим НС дозволить СБУ працювати на випередження.

«Ескалація на сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо. Усі ці дестабілізаційні фактори перебувають під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку», — сказано в заяві.

СБУ акцентує на тому, що НС не ускладнить життя людям, а всі передбачені законом механізми не будуть застосовуватися одночасно, оскільки кожен регіон країни має свою специфіку безпеки. В СБУ запевнили, що «поки немає підстав для тривоги».