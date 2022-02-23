Опитування: Володимир Зеленський та Петро Порошенко лідирують у президентському рейтингу

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Ковальчук Віктор / УНІАН

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський. Його готові підтримати 24,6% з тих, хто визначився з вибором і планує голосувати.

За пʼятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка готові проголосувати 18% респондентів, за лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко — 9,5%, за лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка — 8,3%, за лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка — 7,5%, за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 6,9%.

Також у рейтингу є Євгеній Мураєв (5,9%) та Володимир Гройсман (5,3%).

Що стосується парламентських виборів, партію «Слуга народу» сьогодні готові підтримати 19,6% з тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, партію «Європейська солідарність» — 17,7%.

За «Батьківщину» готові голосувати 11,5%, за партію «Опозиційна платформа — За життя» — 9,5%. Партію «Сила і честь» готові підтримати 7,6%, партію Разумкова «Розумна політика» — 6,7%, партію Мураєва «Наші» — 5,4%, партію «Українська стратегія Гройсмана» — 4,8%, Радикальну партію — 3,9%, ВО «Свобода» — 3,2%, «Народний фронт» (Яценюк, Аваков) — 3,2%, УДАР Віталія Кличка — 3,1%.