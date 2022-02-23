Держприкордонслужба посилила обмеження у прикордонних з Росією та Білоруссю районах

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Державна прикордонна служба запровадила додаткові заходи для посилення охорони прикордонних районів з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Серед обмежень: перебування у прикордонні у нічний час, вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування, рух транспорту (окрім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон», — повідомили в ДПСУ.

Також у прикордонній смузі обмежили перебування іноземців, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних літальних апаратів, відео та фотофіксацію особового складу, споруд, транспорту та інших об’єктів, що належать ДПСУ.

Служба також наголосила, що додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях.