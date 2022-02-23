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МЗС закликає громадян України негайно залишити Росію

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Міністерство закордонних справ України закликає українців негайно залишити Росію та утриматися від будь-яких поїздок в РФ.

Про це йдеться у зверненні МЗС.

У відомстві заявили, що через посилення російської агресії проти України консульства в РФ обмежені в допомозі українцям. На випадок необхідності МЗС опублікувало контактні дані дипустанов України на території РФ:

Раніше, 22 лютого, Росія оголосила евакуацію дипломатичного персоналу з України. Низка країн перенесли посольства з Києва до Львова. Частину дипломатів евакуювали понад 10 країн. Із закликами виїхати з України виступили понад 40 країн.