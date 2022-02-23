МЗС закликає громадян України негайно залишити Росію

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Міністерство закордонних справ України закликає українців негайно залишити Росію та утриматися від будь-яких поїздок в РФ.

Про це йдеться у зверненні МЗС.

У відомстві заявили, що через посилення російської агресії проти України консульства в РФ обмежені в допомозі українцям. На випадок необхідності МЗС опублікувало контактні дані дипустанов України на території РФ:

Посольство України (+7 919 768 77 96, emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua ).

Генконсульство у Санкт-Петербурзі (+7 921 304 05 72, gc_rus@mfa.gov.ua ).

Генконсульство у Ростові-на-Дону (+7 918 587 99 93, gc_rur@mfa.gov.ua ).

Генконсульство в Єкатеринбурзі (+7 953 000 02 07, gc_rue@mfa.gov.ua ).

Генконсульство в Новосибірську (+7 913 379 12 93, gc_nov@mfa.gov.ua ).

Раніше, 22 лютого, Росія оголосила евакуацію дипломатичного персоналу з України. Низка країн перенесли посольства з Києва до Львова. Частину дипломатів евакуювали понад 10 країн. Із закликами виїхати з України виступили понад 40 країн.