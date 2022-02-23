У МВС спростували інформацію про пожежу в консульстві Росії у Львові. Це тліють документи, які там спалили
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- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Igor Zinkevych
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спростував інформацію про пожежу в Генконсульстві Росії у місті Львів — це тліють документи, які там напередодні спалили.
Про це Геращенко повідомив уранці 23 лютого.
«Пишуть про пожежу у Генконсульстві РФ у Львові. Перевірив. Пожежі там нема. Це димлять залишки документів, які спалювали співробітники Генконсульства перед втечею», — зазначив Геращенко.
За даними поліції, 22 лютого всі співробітники консульства, окрім кількох сторожів, покинули Генконсульство Росії у Львові.
Про можливу пожежу в російському консульстві повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook і опублікував фото із пожежними машинами, що стоять поруч із будівлею.
- 22 лютого Росія оголосила евакуацію дипломатичного персоналу з України «через погрози, які вони отримують». Там пояснюють це тим, що, мовляв, з 2014 року працівники посольства в Києві та консульств у Харкові, Львові й Одесі «зазнавали неодноразових нападів, а Київ не реагував на це».