ЄС ухвалив нові рекомендації щодо в’їзду — закликає країни впускати всіх вакцинованих міжнародно визнаними препаратами

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Європейський Союз ухвалив нові рекомендації щодо в’їзду туристів з інших країн до ЄС. Ці правила запрацюють з 1 березня 2022 року.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

У відомстві закликають всі країни-члени скасувати обмеження на туристичні поїздки в ЄС для тих, хто вакцинований сертифікованим у ЄС або ВООЗ препаратом. Єдина умова — остання доза вакцини має бути зроблена не менш ніж за 14 днів, або не більш за 270 днів від дати в’їзду.

Також країнам рекомендують дозволити в’їзд тим, хто одужав від коронавірусу протягом останніх 180 днів. Водночас, для вакцинованих визнаним ВООЗ препаратом, країни-члени ЄС можуть встановлювати додаткові правила. Наприклад вимогу здати тест перед в’їздом, або сидіти на карантині чи ізоляції. Аналогічні вимоги можуть бути запроваджені і до одужалих.

Дітям, які старше 6 років та молодше 18 років, і які відповідають таким же вимогам, як і до дорослих, теж має бути дозволено в’їзд. Невакцинованим дітям також рекомендують дозволити в’їзд, але за умови наявності негативного тесту. Діти до 6 років мають подорожувати без жодних обмежень.

Також у ЄС планують відмовитися від переліку «безпечних» країн. Цю рекомендацію розглянуть у квітні, щоб дати час іншими країнам світу вакцинувати більшу кількість населення.