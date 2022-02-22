Євросоюз уперше активує Сили швидкого реагування у кіберпросторі на запит України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Markus Spiske / Unsplash
Європейський Союз уперше активує Сили швидкого реагування у кіберпросторі. Вони допомагатимуть Україні боротися з кібератаками з боку Росії.
Про це у своєму Twitter повідомив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукевічюс.
«У відповідь на запит України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія, Хорватія активують Сили швидкого реагування у кіберпросторі для допомоги українським інституціям у боротьбі зі зростаючими кіберзагрозами», — написав він.
До Сил швидкого реагування ЄС у кіберпросторі входять до 10 експертів з кібербезпеки з шести країн — членів ЄС. Вони мають надавати допомогу країнам, які постраждали від кібератак.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Європейський Союз підтвердив готовність надати Україні комплексну допомогу у зміцненні її кібернетичної безпеки.
- Уранці 15 лютого клієнти ПриватБанку отримали фейкові повідомлення про зупинку роботи банкоматів. У другій половині дня почалися перебої в роботі сайтів ПриватБанку й Ощадбанку: через атаку хакерів не працювали мобільні додатки банків, неможливо було розрахуватися карткою та переказати гроші. Також атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Роботу банківських сайтів відновили ввечері того ж дня.
- Кібератаки також зазнав портал «Дія». Поліція почала розслідування. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що атака хакерів 15 лютого була наймасштабнішою в історії України. Федоров нагадав, що атака йшла з Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану. Її вартість він оцінив у мільйони доларів, а метою назвав дестабілізацію ситуації.