Євросоюз уперше активує Сили швидкого реагування у кіберпросторі на запит України

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Європейський Союз уперше активує Сили швидкого реагування у кіберпросторі. Вони допомагатимуть Україні боротися з кібератаками з боку Росії.

Про це у своєму Twitter повідомив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукевічюс.

«У відповідь на запит України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія, Хорватія активують Сили швидкого реагування у кіберпросторі для допомоги українським інституціям у боротьбі зі зростаючими кіберзагрозами», — написав він.

До Сил швидкого реагування ЄС у кіберпросторі входять до 10 експертів з кібербезпеки з шести країн — членів ЄС. Вони мають надавати допомогу країнам, які постраждали від кібератак.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Європейський Союз підтвердив готовність надати Україні комплексну допомогу у зміцненні її кібернетичної безпеки.