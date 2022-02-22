Ізраїль переносить посольство з Києва до Львова

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Посольство Ізраїлю в Україні переїжджає з Києва до Львова через ризик вторгнення військ Росії.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Про переїзд посольства виданню повідомив міністр закордонних справ Яір Лапід. Відповідне рішення ухвалили після всебічної оцінки ризиків. Посольство розміститься в консульських установах Ізраїлю у Львові.