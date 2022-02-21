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МЗС України ініціювало консультації в рамках Будапештського меморандуму

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до держав-членів Ради безпеки ООН з вимогою негайно обговорити питання деескалації та гарантування безпеки України, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму.

«На доручення президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України», — написав Кулеба у Twitter.

19 лютого президент України Володимир Зеленський учетверте ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму. Цей документ мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Зеленський зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до виконання гарантій безпеки та миру в Україні.

Що таке Будапештський меморандум

У грудні 1994 року, підписавши Будапештський меморандум, Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу і стала без’ядерною державою.

Зі свого боку, США, РФ і Велика Британія зобовʼязалися:

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі Київ неодноразово заявляв, що Росія порушила цю міжнародну угоду. В Україні обурюються, що підписанти не виконують умови договору, проте представники США та Великої Британії заявляли, що свою частину меморандуму виконують.

Невиконання Будапештського меморандуму підриває засади загальної європейської безпеки, а також головний принцип міжнародного права — pacta sund servant (договори повинні виконуватися).