До Києва прийшла метеорологічна весна

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Marta Filipczyk / Unsplash

До столиці України прийшла метеорологічна весна.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Починаючи з 6 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 °С. Це говорить про те, що в Києві фактично почалася весна — майже на місяць раніше кліматичної норми.

Зима, яка розпочалася 20 грудня і закінчилася 5 лютого, тривала лише 48 днів. Вона була на півтора місяці коротша за середні багаторічні показники і виявилася найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019—2020 років. Тоді вона взагалі не спостерігалася.