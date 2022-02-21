В Україні за добу 13,5 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували 17 тисяч людей

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В Україні за минулу добу (20 лютого) виявили 13 562 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Серед загальної кількості хворих 1 254 дитини і 151 медик. Госпіталізували за добу 1 886 людей, а одужали — 13 904. Померли 127 українців.

Вакцинували минулої доби 17 172 людини, з яких другу дозу отримали 7 965 осіб. Додаткову дозу отримали 78 людей, а бустерну дозу — 4 360. Загалом за час кампанії з вакцинації щеплено 15 680 363 українці.