ЗМІ: Austrian Airlines, Swiss і SAS зупиняють рейси в Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Pixabay
Авіакомпанії Lufthansa Group — Austrian Airlines та Swiss International Air Lines — з 21 лютого призупиняють польоти в Україну до кінця лютого через загрозу можливого вторгнення військ Росії в Україну.
Про це повідомляє avianews із посиланням на відповіді компаній.
Austrian Airlines, який літає з Відня, припиняє орієнтовно до 28 лютого літати до Києва та Одеси. Рейси виконуватимуться лише до Львова. Swiss до 28 лютого зупиняє польоти за маршрутом Київ — Цюрих. Раніше Lufthansa оголосила про зупинення рейсів до цієї ж дати.
Reuters пише, що з 22 лютого свій єдиний рейс з Осло до Києва зупиняє скандинавська SAS.
- На тлі ризику вторгнення польоти в Україну припинила авіакомпанія KLM. Українській МАУ довелося відправити до Іспанії пʼять літаків на вимогу лізингодавця. У Ryanair запевнили, що не будуть скасовувати рейси, поки немає війни. Wizz Air відклав запуск і поновлення понад 10 рейсів з України.