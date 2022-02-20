ЗМІ: Austrian Airlines, Swiss і SAS зупиняють рейси в Україну

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Авіакомпанії Lufthansa Group — Austrian Airlines та Swiss International Air Lines — з 21 лютого призупиняють польоти в Україну до кінця лютого через загрозу можливого вторгнення військ Росії в Україну.

Про це повідомляє avianews із посиланням на відповіді компаній.

Austrian Airlines, який літає з Відня, припиняє орієнтовно до 28 лютого літати до Києва та Одеси. Рейси виконуватимуться лише до Львова. Swiss до 28 лютого зупиняє польоти за маршрутом Київ — Цюрих. Раніше Lufthansa оголосила про зупинення рейсів до цієї ж дати.

Reuters пише, що з 22 лютого свій єдиний рейс з Осло до Києва зупиняє скандинавська SAS.