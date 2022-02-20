Британія створить центр протидії російській дезінформації

Новини

Christoph Scholz / Flickr

Велика Британія планує створити урядовий центр, який займатиметься протидією дезінформації. У МЗС нагадали, що подібний центр працював під час «холодної війни».

Про це в інтерв’ю Daily Mail розповіла очільниця МЗС Британії Ліз Трасс.

Вона зазначила, що в уряді створять спеціальний російсько-український інформаційний центр, який використовуватиме урядовий досвід для протидії дезінформації та спростування фейкових повідомлень.

«Ми спостерігаємо подвоєння обсягу дезінформаційної активності за останній тиждень, тому ми знаємо, що росіяни готуються», — підкреслила Трасс.

Очільниця МЗС Британії розповіла, що після завершення «холодної війни» Британія розпустила свій підрозділ з протидії дезінформації, але Росія цього ніколи не робила.

«Ми даємо відсіч, ми працюємо з нашими союзниками, щоб Путін не міг продовжувати стверджувати те, що не відповідає дійсності», — пояснила вона.