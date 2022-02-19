Мільярдер Річард Бренсон удруге закликав світ допомогти Україні на тлі російської загрози

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Virgin Galactic

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон написав другу статтю, присвячену безпековій ситуації довкола України. Він наголосив, що момент гострої кризи — це погана новина не тільки для України, а для кожної нації, яка прагне захистити свій суверенітет.

Свою позицію і заклик він виклав у статті «Захист верховенства права».

«Світ має підтримати Україну. Ми не повинні залишати в біді країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз перебуває на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це», — наголосив Бренсон, маючи на увазі Будапештський меморандум.

Він пише, що анексія Криму Росією у 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму, а нове вторгнення на територію України повністю розірве меморандум та матиме катастрофічні наслідки. Мільярдер наголошує, що без обов’язкових угод та їхнього виконання у світі не може бути миру.

Бренсон зауважує, що наявність в України ядерної зброї могла б відвернути анексію Криму, і тепер, коли це сталося і ескалація продовжує зростати, складно переконати інші країни відмовлятися від такої зброї.

«Безсумнівно, продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна розірвати свавільно і в односторонньому порядку. Якщо говорити більш фундаментально, то односторонній вихід з міжнародних договорів та кричуща зневага до них вказують на справжню кризу багатосторонності. Багатосторонні інститути, які давно створені для підтримки миру та забезпечення сталого розвитку, більше не користуються колишнім рівнем підтримки та поваги. У багатьох відносинах міжнародне співробітництво поступилося місцем обмеженому націоналізму», — наголосив мільярдер.

На його переконання, такий стан речей створює реальну загрозу для верховенства права.

«Загрозу, якої світ не бачив з часів, коли сталася Друга світова війна», — додав Бренсон.

Що таке Будапештський меморандум

У грудні 1994 року, підписавши Будапештський меморандум, Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу і стала без’ядерною державою.

Зі свого боку, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

утримуватися від загрози використати силу проти територіальної цілісності / політичної незалежності України;

ніколи не використовувати жодну свою зброю проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у разі виникнення ситуації, унаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі Київ неодноразово заявляв, що Росія порушила цю міжнародну угоду. В Україні обурюються, що підписанти не виконують умови договору, проте представники США та Великої Британії заявляли, що свою частину меморандуму виконують.

Невиконання Будапештського меморандуму підриває засади загальної європейської безпеки, а також головний принцип міжнародного права — pacta sund servant (договори повинні виконуватися).