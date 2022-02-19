У Донецьк приїхали бойовики «ПВК Вагнера». За даними розвідки, вони готують теракти в місті

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Скриншот RT / YouTube

У Донецьк прибули бойовики «Приватної військової компанії Вагнера». За даними розвідки, «вагнерівці» мають здійснити кілька терактів у місті — підірвати житлові будинки.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

У пресслужбі ОТУ зазначають, що окупаційні війська спільно з російськими кураторами готують серію провокацій, щоб звинуватити Україну в підриві будинків і на основі цього загострити ескалацію.

«Схід» наголошує, що ЗСУ не планували та не планують жодних наступальних дій.

«Діяльність військовослужбовців має винятково оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише в разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів і мирних жителів», — наголошує пресслужба.