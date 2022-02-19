НАТО закликає Росію відвести війська від українського кордону і припинити ескалацію

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента Росії Володимира Путіна відвести війська від українського кордону та піти дипломатичним шляхом, щоб вирішити ситуацію.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Це має стати важливим першим кроком на шляху до мирного врегулювання кризи», — наголосив генсек.

Він зазначив, що Альянс намагається знайти дипломатичне рішення загострення ситуації довкола України, але поки в НАТО не бачать жодних ознак відведення російських військ. Натомість Кремль стягує до кордону додаткові війська.

«Я хочу повторити свій заклик до Росії провести серію засідань для обговорення питань зниження ризиків і контролю за звичайним та ядерним озброєнням», — сказав Столтенберг.

Водночас віцепрезидент США Камала Гарріс на конференції заявила, що НАТО та його союзники підготували пакет жорстких санкцій проти Росії.

«Росія продовжує заявляти про готовність до переговорів, хоча при цьому звужує шляхи для дипломатії, їхні дії просто не відповідають їхнім словам. Якщо Росія продовжить діяти в тому ж ключі, то спільно із союзниками по НАТО накладемо серйозні, дієві санкції на РФ. Наш пакет заходів буде достатньо жорстким», — наголосила Гарріс.

Вона уточнила, що ці санкції спрямовані проти «російських фінансових інституцій, ключових сфер економіки та промисловості» та завдадуть серйозної шкоди економіці РФ.