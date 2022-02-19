DW: Євросоюз готує санкції проти Білорусі на випадок її участі у російському вторгненні в Україну

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Європейський Союз готує санкції проти Білорусі на випадок її участі у російській агресії проти України.

Про це пише Deutsche Welle.

За словами чиновника із керівних структур Євросоюзу, блок зараз працює над новими санкціями щодо Білорусі, включно з економічними обмежувальними заходами. При цьому він уточнив, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 21 лютого рішення за новими санкціями проти режиму Олександра Лукашенка не очікується.

Він нагадав, що 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти Лукашенка за сфальсифіковані вибори президента та за внутрішні репресії. У 2021 році ЄС запровадив санкції також за примусову посадку літака Ryanair і за використання мігрантів для тиску на Європу.

«Тепер ми на третій главі цієї епопеї. А саме, що Лукашенко надає Росії територію своєї країни, якою він нелегітимно править, для потенційної агресії проти України», — додав чиновник.