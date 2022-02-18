Суд у Дніпрі відпустив нападників на журналістів «Української правди» під особисте зобов’язання
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Суд у Дніпрі відпустив трьох нападників на журналістів «Української правди» під особисте зобов’язання. Особу ще одного нападника наразі встановлюють.
Про це пише hromadske.
Суд вирішив відпустити підозрюваних Дениса Дюга, Станіслава Сергєєва та Олега Плахотніка під особисте зобов’язання. Прокурор просив для останніх двох більш суворий запобіжний захід, тому що їм інкримінують ще й грабіж.
Крім цього, сторона обвинувачення зазначала, що підозрювані можуть втекти або тиснути на свідків. Але суд не врахував цих заяв. У прокуратурі заявили, що оскаржать запобіжний захід Плахотніку та Сергєєву.
- Напад на журналістів стався 13 лютого неподалік аеропорту міста Дніпро. Тоді невідомі озброєні люди напали на знімальну групу видання «Українська правда»: вони погрожували оператору ножем і змусили видалити відео. За словами журналістів, близько третьої години дня до відеооператора підійшли невідомі та почали просити видалити відео. Коли той відмовився, йому почали погрожувати ножем та вимагали назвати пароль від телефона, з якого потім видалили всі відео. Ще один нападник у цей момент заламував руки водію знімальної групи.
- Поліція Дніпропетровської області повідомила про підозру трьом чоловікам через напад на журналістів видання «Українська правда». Усім трьом повідомили про підозри за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів. Двом із них також повідомили про підозру в пограбуванні водія знімальної групи.