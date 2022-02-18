«Рейтинг»: Понад 60% українців впевнені, що ЗСУ зможуть відбити напад Росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Тільки 19% опитаних українців оцінюють імовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу. Ще 33% вважають рівень загрози середнім, а 20% — низьким. Водночас 25% опитаньх у принципі не бачать загрози.
Відповідне опитування провела соціологічна група «Рейтинг» упродовж 16—17 лютого.
Водночас більшість опитаних (64%) впевнені, що Україна зможе відбити напад, якщо Росія все-таки вторгнеться. Третина респондентів у цьому не впевнені.
Примітно, що із січня поточного року в українців зростає віра у готовність ЗСУ дати відсіч ворогу.
Опитування проводили серед 1 722 респондентів віком від 18 років. Метод опитування: телефонні інтервʼю з використанням компʼютера. Помилка репрезентативності не перевищує 2,4%. Терміни проведення: 16—17 лютого 2022 року.
- Міністр оборони Олексій Резніков 18 лютого повідомив, що влада оцінює загрозу повномасштабного вторгнення в Україну як невелику. Він запевнив, що ЗСУ відпрацювали всі можливі сценарії провокацій та знають, як реагувати на кожен з них. Наразі на кордоні перебувають 129 тисяч військових наземного компонента, а з урахуванням морського й авіаційного — 149 тисяч.