Обстріли на Донбасі: у Врубівці на Луганщині відновили електропостачання й ремонтують системи подачі газу

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У селищі Врубівка неподалік Попасної (Луганська область), після масованого обстрілу з боку бойовиків напередодні, вже відновили електропостачання.

Про це повідомила Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація.

Подачу електроенергії відновили ще 17 лютого. Крім того, зараз ремонтна бригада «Луганськгазу» відновлює газопостачання. Попаснянське комунальне підприємство «СКП» ліквідовує наслідки обстрілів та надає допомогу жителям селища.

Також жителям надали брезент для розбитих вікон приватних будинків, а спеціалісти відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації обстежують пошкоджене житло.

Врубівка розташована за 15 кілометрів від лінії розмежування. Довгий час ворожі снаряди в ці райони не прилітали.