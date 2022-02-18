Байден збирає нараду з європейськими лідерами, НАТО та ЄС. Говоритимуть про Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
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Prachatai / Flickr
У п’ятницю, 18 лютого, відбудеться відеозустріч лідерів США, Канади, ЄС, НАТО та п’яти європейських держав. Вони обговорюватимуть безпекову ситуацію навколо України.
Про це повідомила пресслужба канадського премʼєр-міністра Джастіна Трюдо.
Таке засідання ініціював Білий дім. Для розмови запросили президентів Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії, глав ЄС та НАТО. Для медіа ця розмова буде закритою.
Зазначимо, що минулого тижня Джо Байден вже проводив таку зустріч.
- Упродовж 17 лютого на Донбасі загострилася ситуація. Окупанти обстрілювали житлові райони з мирним населенням та влаштовували провокації. Українські бійці вели оборонний вогонь, але не стріляли по районах з цивільними жителями. Станом на 22:00 17 лютого окупаційні війська 50 разів порушували «тишу».