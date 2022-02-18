Байден собирает совещание с европейскими лидерами, НАТО и ЕС. Будут говорить об Украине

В пятницу, 18 февраля, состоится видеовстреча лидеров США, Канады, ЕС, НАТО и пяти европейских государств. Они будут обсуждать ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Такое заседание инициировал Белый дом. Для разговора пригласили президентов Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, ЕС и НАТО. Для медиа этот разговор будет закрыт.

Отметим, что на прошлой неделе Джо Байден уже проводил подобную встречу.