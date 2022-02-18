Байден собирает совещание с европейскими лидерами, НАТО и ЕС. Будут говорить об Украине

В пятницу, 18 февраля, состоится видеовстреча лидеров США, Канады, ЕС, НАТО и пяти европейских государств. Они будут обсуждать ситуацию с безопасностью вокруг Украины.
Об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
Такое заседание инициировал Белый дом. Для разговора пригласили президентов Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, ЕС и НАТО. Для медиа этот разговор будет закрыт.
Отметим, что на прошлой неделе Джо Байден уже проводил подобную встречу.
- В течение 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Оккупанты обстреливали жилые районы с мирным населением и устраивали провокации. Украинские бойцы вели оборонительный огонь, но не стреляли в районы с гражданскими жителями. По состоянию на 22:00 17 февраля оккупационные войска 50 раз нарушали «тишину».