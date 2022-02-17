У «ДНР» можуть оголосити евакуацію людей. Головнокомандувач ЗСУ попередив про можливі провокації
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Головнокомандувач Збройни[ сил України Валерій Залужний повідомив, що «влада» окупованої частини Донецької області може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.
Відповідну заяву Валерій Залужний опублікував у Facebook увечері 17 лютого.
Він наголосив, що українські військові не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Будь-яка шкода, яку можуть завдати людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона вже інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.
Удень 17 лютого в соціальних мережах почали поширювати повідомлення про те, що з окупованого Донецька будуть евакуюватимуть людей.
Штаб Операції обʼєднаних сил повідомляє, що станом на 22:00 протягом 17 лютого бойовики 50 разів порушували режим тиші та обстрілювали обʼєкти соціальної інфраструктури. Поранень зазнали двоє цивільних людей. При цьому російська пропаганда звинувачує в обстрілах мирних жителів Збройні сили України.
- 17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни можуть вигадати собі привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити в цьому українських військових і вдертися до України, зокрема, під приводом «захисту російського населення».
- Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну протягом найближчих кількох днів, попри заяви Кремля про відведення військ. Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон каже, що ситуація на кордоні з Україною, «як і раніше, залишається дуже похмурою».