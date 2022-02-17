У «ДНР» можуть оголосити евакуацію людей. Головнокомандувач ЗСУ попередив про можливі провокації

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройни[ сил України Валерій Залужний повідомив, що «влада» окупованої частини Донецької області може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.

Відповідну заяву Валерій Залужний опублікував у Facebook увечері 17 лютого.

Він наголосив, що українські військові не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Будь-яка шкода, яку можуть завдати людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона вже інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.

Удень 17 лютого в соціальних мережах почали поширювати повідомлення про те, що з окупованого Донецька будуть евакуюватимуть людей.

Штаб Операції обʼєднаних сил повідомляє, що станом на 22:00 протягом 17 лютого бойовики 50 разів порушували режим тиші та обстрілювали обʼєкти соціальної інфраструктури. Поранень зазнали двоє цивільних людей. При цьому російська пропаганда звинувачує в обстрілах мирних жителів Збройні сили України.