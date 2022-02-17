У Київській міській адміністрації розповіли, як працюватиме транспорт під час «надзвичайної ситуації»

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Сергій Моргунов / «Бабель»

У Києві у разі надзвичайної ситуації (російського вторгнення) весь транспорт працюватиме відповідно до мобілізаційного плану. Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор 17 лютого розповів деталі цього плану.

Метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік — це приблизно 6 годин на день. Увесь інший час метрополітен будуть використовувати як укриття, у ньому є спеціальні приміщення для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей. При цьому метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтри для очищення повітря. Кожна станція облаштована герметизувальними затворами.

Що стосується роботи «червоної» гілки на Лівому березі, її зупинять, оскільки це відкрита ділянка. Але мешканці Лівого берега зможуть евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метро.

Інший транспорт також працюватиме за спеціальним режимом і також спочатку будуть перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури. Мости, аеропорт та підʼїзні шляхи до них будуть під посиленою охороною. Тролейбуси і автобуси будуть їздити за маршрутами. Якщо маршрут із малою кількістю людей, його зупинять, а машини можуть долучити до інших потреб.

У разі необхідності метро буде займатися евакуацією людей до визначених місць збору. Крім того, автобуси також використають для евакуації киян, а також для евакуації працівників і документації стратегічно важливих установ міста.