Зеленський назвав Мінські домовленості «бездарним документом» і заперечив можливість прямих перемовин з бойовиками

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заперечив можливість прямих перемовин між українською владою та проросійськими бойовиками.

Про це глава держави сказав в інтервʼю «РБК-Україна».

На запитання журналіста, «чи піде Україна на прямі переговори з Донецьком і Луганськом», президент відповів: «Ні, не підемо. Це безглуздо. Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрельнути, і в дитячий садок потрапити, в школу.... Ось це вони вирішують».

За словами Зеленського, ватажки «Л/ДНР» не вирішують політичні питання.

«Ми ж знаємо, як проходить засідання «мінських» підгруп — з ким вони радяться, кому вони передзвонюють. Всі ж це бачать. Вони можуть сказати «так», а потім «ні». Напевно, вони запитують дозволу. Але вони фактично і юридично не субʼєкт. Я президент України, чому я повинен сідати з бойовиками за стіл переговорів?» — запитує глава держави.

Він зазначив, що з ними можна вирішувати лише питання обміну полоненими, а політичні питання вирішуються тільки через Росію.

Крім того, президент вважає, що Мінські домовленості це «бездарно складений документ», оскільки він не вирішує всіх питань України.

«Ми весь час говоримо, що давайте йти по «Мінську». Але він про деокупацію Донбасу. Він не вирішує всіх наших питань. Він взагалі говорить про те, що ось Донбас окупований і нам треба його реінтегрувати в Україну. І всі учасники як би за. Питання в тому, як це зробити», — заявив Зеленський.

Він переконаний, що в Мінських угодах Україна перебуває у програшній позиції.

«Цей документ не повʼязаний з військами Росії на кордоні. Він не повʼязаний з питаннями Криму. Ну так складений документ бездарно! Він складений так, щоб ми спочатку були в слабшій, програшній позиції», — додав президент.