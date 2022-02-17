Рада проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента

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Верховна Рада проголосувала за закон № 3637 про віртуальні активи з пропозиціями президента Володимира Зеленського, який раніше був ветований.

Закон надає правовий статус віртуальним активам, операціям з ними, визначає права й обовʼязки учасників ринку, а також передбачає угоди з продажу/обміну/переведення віртуальних активів. Закон є базовим і дає юридичний захист користувачам та учасникам ринку, що дозволяє офіційно працювати криптобіржам, а банкам — відкривати рахунки для криптокомпаній. Також він дає право громадянам декларувати прибутки у віртуальних активах.

Загалом він дозволяє законно розпоряджатися криптовалютою, але не робить її платіжним засобом.

Документ ухвалено з урахуванням 21 пропозиції від Зеленського. Закон відносить регулювання ринку активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів і Нацбанку. До накладання вето закон пропонував створити новий регулятор.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що для повноцінного запуску ринку віртуальних активів розпочато роботу над змінами в Податковому і Цивільному кодексах.