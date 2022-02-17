Верховна Рада ратифікувала угоду про спільний авіапростір з ЄС. Що це означає
- Автор:
- Софія Телішевська
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Верховна Рада ратифікувала угоди між Україною, Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір.
Проєкт закону (№ 0144) підтримало 311 народних депутатів.
«Очікується, що ця угода посилить конкуренцію на ринку повітряних перевезень, вплине на зниження цін на квитки та підвищить рівень якості обслуговування пасажирів», — розповіла голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Європейський спільний авіаційний простір — це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір. Це має сприяти розвитку авіаційного ринку, простішому доступу авіакомпаній ЄС до рейсів в Україну та, відповідно, здешевшанню квитків.
Тобто європейські компанії без обмежень зможуть літати в будь-які аеропорти України, а українські авіаперевізники — у будь-які аеропорти країн ЄС. При цьому Україна зобовʼязується дотримуватися європейських стандартів авіабезпеки. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.
Іншими словами, лоукостам стане легше заходити в Україну та більше країн зможуть відкрити з нами пряме сполучення.
- Переговори Євросоюзу та України про спільний авіаційний простір завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару. Після виходу Британії з ЄС ця проблема перестала існувати.