УЄФА все ж порушила справу через поведінку українських фанатів на футзальному матчі з Росією

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Пресслужба Української асоціації футболу

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочала справу проти Української асоціації футболу (УАФ) через поведінку українських фанатів під час півфіналу Чемпіонату Європи з футзалу з Росією.

Про це йдеться в заяві УЄФА.

Спочатку Росія подала скаргу, потім УЄФА призначила експерта з етики, щоб він дослідив це питання. За підсумками роботи експерта вирішили розпочати справу щодо можливого порушення українськими фанатами Дисциплінарного регламенту УЄФА.

4 лютого збірна України з футзалу з рахунком 2:3 поступилася збірній Росії у півфіналі Чемпіонату Європи. Під час матчу українські вболівальники неодноразово співали: «Путін — х*йло!» і «Бий москаля, складайте трупи», а також вигукували: «Хто не скаче, той москаль». Російський футбольний союз поведінку вболівальників назвав «образою російських футболістів, розпалюванням ненависті за національною ознакою і закликами до вбивства російських громадян».