У Сіднеї акула смертельно поранила чоловіка — вперше з 1963 року

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В Австралії, у місті Сідней акула завдала смертельного поранення плавцеві. Вважається, що це перший у місті напад акули зі смертельними наслідками з 1963 року.

Про це повідомила австралійська національна служба новин Nine News.

Інцидент стався 16 лютого близько 16:30 на публічному пляжі Літтл-Бей неподалік передмістя Сіднея Малабара. Рятувальники на гідроциклах та човнах виявили у воді людські останки. Очевидці розповіли, що чули крики чоловіка.

Інспектор швидкої допомоги штату Новий Південний Уельс сказав, що врятувати плавця не вдалося. Загиблий отримав «катастрофічні травми», парамедики нічого не могли вдіяти.

Усі найближчі пляжі закриють на 24 години після інциденту, там встановлять вивіски та загородження, щоб попередити плавців, а рятувальники патрулюватимуть пляжі у пошуках ознак подальшої активності акул. Поліція звʼяжеться із Департаментом первинної промисловості для розслідування обставин смерті.