Влада Таїланду вирішила перейменувати столицю країни
- Автор:
- Олег Панфілович
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Photo by Connor Williams on Unsplash
Королівська вчена рада Таїланду оголосила про зміну офіційної назви столиці країни з Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.
Про це пише Bangkok News.
Напередодні Кабінет міністрів Таїланду схвалив проєкт щодо оновлення назв країн, територій, адміністративних зон і столиць. Нову назву столиці затвердять після того, як її перевірить спеціальний комітет.
Якщо Крунг-Тхеп-Маха-Накхон стане офіційною іноземною назвою столиці, то назва «Бангкок» укладатиметься в дужки. Також рада змінила написання географічних назв деяких інших країн, зокрема столиць. Наприклад, столиця Італії Рим писатиметься як Roma замість Rome, столиця Мʼянми — Най Пьі Тау замість Янгону, а замість Королівства Непал — Федеративна Демократична Республіка Непал.
- Раніше корінний народ Нової Зеландії маорі запустив петицію із закликом офіційно перейменувати країну. Вони хочуть повернути їй історичну назву Аотеароа.